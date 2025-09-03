Фанат «Ливерпуля» попал в Книгу рекордов Гиннеса с коллекцией футболок любимого клуба

Фанат «Ливерпуля» Флориан Тюрлер попал в Книгу рекордов Гиннеса с удивительной коллекцией футболок любимого клуба.

Болельщик собрал 1047 футболок мерсисайдцев. Чтобы зафиксировать рекорд, он выложил все майки на футбольном поле, что заняло пространство от одной штрафной до другой.

В коллекции Тюрлера есть и редкие футболки 50-х годов прошлого века, и современные, в частности, с фамилией нынешнего лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Ранее медийный футбольный клуб «Амкал» установил мировой рекорд, пригласив в команду бывшего баскетболиста Павла Подкользина. Игрок с ростом 226 см стал самым высоким футболистом, когда-либо сыгравшим в официальном матче.