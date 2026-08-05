Фанаты ЦСКА послали по известному адресу своего спортивного директора

Активные болельщики ЦСКА во время матча Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 5:4 — пенальти) скандировали нецензурную кричалку в адрес директора по спортивным вопросам своего клуба Евгения Шевелева. Фанаты предлагали ему отправиться по известному адресу.

Шевелев отвечает в ЦСКА за спортивное направление, в том числе и за трансферы футболистов. Очевидно, недовольство фанатов вызвала пассивная трансферная кампания ЦСКА этим летом.

Армейцы совершили лишь один заметный трансфер, выкупив у «Балтики» голкипера Максима Бориско. При этом ЦСКА нуждается в усилении линии нападения. Ранее стало известно, что армейцы вышли из переговоров с «Гезтепе» по переходу бразильского форварда Жуана Силвы.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что он готов войти в сезон с теми форвардами, которые у него имеются в наличии.