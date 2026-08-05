Тренер ЦСКА прокомментировал ситуацию с нападающими в команде
Тренер ЦСКА Игдисамов о поисках форварда: «Будем работать с теми, кто есть»
Фото: [ПФК ЦСКА]
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью клубной пресс-службе высказался о ситуации с нападающими в команде. Он рассказал, что спортивный блок клуба ведет работу по поиску нового форварда.
«Если никого не найдем, то войдем в сезон с нашими нынешними форвардами — Лусиано Гонду, Тамерланом Мусаевым и Максимом Вороновым. Ничего критичного в этом нет. Будем работать с теми, кто есть. Я не привык жаловаться», — заявил Игдисамов.
СМИ сообщали, что армейцы предпринимали попытку купить бразильского нападающего «Гезтепе» Жуана Сантоса, но из-за высоких финансовых запросов турецкого клуба вышли из переговоров.
ЦСКА провел в новом сезоне три матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил четыре мяча. Форвардам армейцев пока ни разу не удалось отличиться.
Ранее стало известно, что «Спартак» отдал в «Панатинаикос» в аренду с правом последующего выкупа нападающего Ливая Гарсию.