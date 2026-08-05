Тренер ЦСКА прокомментировал ситуацию с нападающими в команде

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью клубной пресс-службе высказался о ситуации с нападающими в команде. Он рассказал, что спортивный блок клуба ведет работу по поиску нового форварда.

«Если никого не найдем, то войдем в сезон с нашими нынешними форвардами — Лусиано Гонду, Тамерланом Мусаевым и Максимом Вороновым. Ничего критичного в этом нет. Будем работать с теми, кто есть. Я не привык жаловаться», — заявил Игдисамов.

СМИ сообщали, что армейцы предпринимали попытку купить бразильского нападающего «Гезтепе» Жуана Сантоса, но из-за высоких финансовых запросов турецкого клуба вышли из переговоров.

ЦСКА провел в новом сезоне три матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил четыре мяча. Форвардам армейцев пока ни разу не удалось отличиться.

Ранее стало известно, что «Спартак» отдал в «Панатинаикос» в аренду с правом последующего выкупа нападающего Ливая Гарсию.