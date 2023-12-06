Федерация бокса России проведет благотворительный новогодний фестиваль для детей в Серпухове

«Благотворительный фестиваль — Рождественская сказка Федерации бокса России» пройдет в Серпухове с 29 декабря по 8 января. В празднике могут принять участие дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети из приемных семей, а также дети из семей участников СВО.

В этом году главной темой фестиваля станут спорт и русская народная культура. Для гостей проведут гуманитарные акции, концерты, театрализованные представления, встречи с героями сказок, мастер-классы, квесты.

Все желающие смогут покататься на коньках, пройти полосу препятствий, посетить кинотеатр и VR-зону. Также для гостей организуют катания на лошадях, оленях и собачьих упряжках. Всем детям вручат сладкие подарки, угостят их блинами.

Как отметили в Федерации бокса России, в прошлом фестивале за десять дней приняли участие в общей сложности 370 тысяч человек — семьи с детьми в основном из Подмосковья.