«Фенербахче» подписал футболиста, выбившего турецкий клуб из Лиги чемпионов
«Фенербахче» объявил о переходе из «Бенфики» нападающего Актюркоглу
Фото: [ФК «Фенербахче»]
«Фенербахче» объявил о трансфере из «Бенфики» нападающего Керема Актюркоглу.
Переход 26-летнего форварда обойдется турецкому клубу в €22,5 млн плюс возможные бонусы. Год назад Актюркоглу перешел в «Бенфику» из стана принципиального соперника «Фенера» — «Галатасарая». Нападающий провел за португальский клуб 58 матчей во всех турнирах и забил 17 мячей.
В квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» встречался с «Бенфикой», и именно гол турецкого нападающего выбил «Фенер» из главного еврокубка. Это привело к увольнению знаменитого тренера Жозе Моуринью. Тот сетовал на отсутствие трансферов, однако «Фенербахче» начал усиливаться уже после отставки португальца.
Ранее турецкий клуб приобрел вратаря Эдерсона из «Манчестер Сити».