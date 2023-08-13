Фестиваль «Битва на Воже» состоялся в Рязанской области

Вчера в одном из сел Рязанской области прошел традиционный фестиваль «Битва на Воже», приуроченный к 645-летию победы в битве русских над татаро-монголами на этой реке. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что стартом мероприятия стал крестный ход.

Добавляется, что в рамках мероприятия работали интерактивные площадки и проводились мастер-классы, также были открыты выставки музеев и библиотек.

Уточняется, что желающие могли ознакомиться с коллекциями исторических ратных доспехов и оружия Средневековья.

Поясняется, что на суд зрителей была представлена и реконструкция битвы на Воже.