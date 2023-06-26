Фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ состоялся в Орехово-Зуево

Более пятидесяти особенных детей выступили на Втором областном фестивале детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Как в сказке!», который прошел в центре культуры и досуга в городе Куровское.

В Министерстве соцразвития Подмосковья отметили, что в мероприятии приняли участие ребята из Шатуры, Егорьевска, Коломны, Рошаля, Орехово-Зуевского округа. Выступления показали, что внимание, любовь и работа с особенными ребятами приносят удивительные результаты.

Ранее сообщалось, что два концерта в рамках Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Подмосковье были перенесены.