Фестиваль единоборств состоялся в подмосковном Клину

В городском округе Клин в Ледовом дворце имени Валерия Харламова прошел фестиваль единоборств. Спортсмены соревновались в армрестлинге, жиме штанги, рывке гири и силе удара.

«Мы часто выезжаем на соревнования в Москву, Московскую и Тверскую области. Результаты хорошие, дети не бросают спорт, что самое главное. Есть задатки у детей на более высокие вершины», — поделился тренер по самбо и дзюдо спортивного клуба «Барс» Илья Коломиец.

Помимо этого, прошли показательные выступления секций адаптивного каратэ, греко-римской борьбы, самбо, каратэ (ката) и каратэ (кумитэ), тхэкван-до, айкидо и бокса. Гостями фестиваля единоборств в Клину стали Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и спортсмен-экстремал Сергей Чуприна.

«Мне сейчас тридцать шесть, занимаюсь спортом с тринадцати лет. Цели для меня на будущее — это ставить новые рекорды. Сегодня у нас были силовые номера, которые вошли в Книгу рекордов Гиннесса: скручивание арматуры, разбивание черенка от лопаты об плечо и разрывание колод карт», — рассказал Сергей Чуприна.

Кульминацией фестиваля стали завораживающие бои по кикбоксингу и ММА за Кубок главы городского округа Клин. По словам жителей, данный фестиваль спорта должен проходить ежегодно.