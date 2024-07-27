Фестиваль фольклорной музыки «Поле Фолка» проходит в подмосковном музее-заповеднике «Усадьба Мураново»

Сегодня и завтра на территории музея-заповедника «Усадьба Мураново» в городском округе Пушкинский впервые проходит масштабный фестиваль фольклорной музыки «Поле Фолка». Всего в фестивале принимают участие более десяти коллективов.

Параллельно с выступлениями на территории музея-заповедника проведут 40 мастер-классов на самые разные темы: от разукрашивания пряника до паячного витража. За дни проведения фестиваля ожидается до трех тысяч гостей.

«Наш фольклорный фестиваль объединяет действие сразу двух культур: дворянскую и крестьянскую. Идею мы вынашивали три года. Мероприятие мы проводим совместно с концертным бюро „Шиш“. Они близки со всеми исполнителями. Сегодняшний хедлайнер — „Отава Е“, также на сцену выйдут команда „Ихтис“, группы „Коленкоръ“ и „Якруна“ и другие исполнители», — рассказал директор музея-усадьбы Александр Богатырев.

Хедлайнером воскресного дня выступит проект Zventa Sventana. Помимо выступления коллективов, гости смогут узнать много нового из музейных выставок и экскурсий, традиционных усадебных игр и квестов, а на Барском лугу более 40 мастеров представляют свои работы.

Возрастное ограничение 6+