Более двухсот мастеров из разных уголков нашей страны поучаствовали в фестивале «Край Мещерский — край богатый», который в седьмой раз прошел в Шатуре. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

На фестивале представлен товар штучный. Искусство не терпит ни конвейера, ни суеты. Причем, ремесленники охотно делились секретами своего мастерства с посетителями ярмарки. Любой желающий мог узнать все тонкости работы на гончарном круге или, например, научиться уникальной технике плетения домашних ковров. На сцене фестиваля выступили фолк-группы. Они бережно сохраняют культурное и историческое наследие России в своих песнях.

«Творческие люди — это особенные люди, которые вкладывают в свои изделия душу, и вот такое сочетание талантов, творчества, души вот на этой одной площадке, плюс культурная программа, плюс развлекательная программа — все это дает колоссальное удовлетворение, восхищение Россией», — начальник управления инвестиций и экономического развития администрации муниципалитета Елена Литвинова.

Примечательно, что «Край Мещерский — край богатый» позволяет мастерам и гостям познакомиться лично. Взять товар в руки, почувствовать аромат, ощутить материал и стать постоянным покупателем.