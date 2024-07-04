Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» открылся в Истре

Седьмой Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» открылся в Истре. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

За все время работы фестиваля его посетили свыше 27 тысяч человек. В этом году зрительный зал расширили — сейчас в нем могут расположиться 1,8 тысячи человек.

«С каждым годом растет география и количество коллективов, приезжающих на наш фестиваль», — отметил замглавы министерства Павел Родин.

В этом году фестиваль посвящен «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Программу открыл фортепианный концерт Петра Чайковского, так как его творчество было напрямую связано со всем, что было важно для Дягилева.

На фестивале выступят артисты Госоркестра имени Светланова, Российского национального оркестра, оркестра Большого театра.

Возрастное ограничение 6+