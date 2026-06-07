Иеромонах рассказал, какие продукты нельзя есть во время Петрова поста

Врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с корреспондентом РИА Новости разъяснил особенности питания во время Петрова поста. Этот период воздержания, также известный как Апостольский пост, относится к числу четырех многодневных постов в православной традиции.

В 2026 году он стартует 8 июня и продлится 34 дня. Завершается пост всегда 11 июля, а на следующий день, 12 июля, верующие празднуют день памяти апостолов Петра и Павла, в честь которых установлен данный пост.

«Этот пост мягкий. Общее правило: нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешается по субботам, воскресеньям и полиелейным праздникам (вид праздничных дней в Церкви – ред.). Фактически, получается много дней, когда можно рыбу», - сказал отец Феодорит.

Священник уточнил, что помимо суббот и воскресений, рыбу разрешено употреблять по всем понедельникам, за исключением 8 июня, а также по всем вторникам, кроме 30 июня. Что касается четвергов, то рыба разрешена в любой из них, за вычетом 18 и 25 июня.

«Также по общему правилу во все дни, когда едят рыбу, можно есть и морепродукты. Кроме того, по сложившейся традиции, их едят и в те дни, когда рыбу нельзя, но устав допускает елей – пищу, приготовленную с использованием растительного масла – в этом году это 12, 17, 18, 24, 25 июня, а также 1, 8 и 10 июля», — заключил собеседник агентства.

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