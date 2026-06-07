Гастроэнтеролог Кашух рассказала, можно ли потолстеть от фруктов

Ни один фрукт сам по себе не способен вызвать набор веса — у них низкая калорийность. Вес растет только из-за постоянного переизбытка калорий в рационе, пояснила «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По её словам, цельные плоды с волокнистой структурой богаты клетчаткой и полифенолами, поэтому фруктоза усваивается медленно и не провоцирует резких скачков глюкозы. А такие плоды, как апельсины и клубника, дополнительно укрепляют антиоксидантную защиту организма.

«Употребление цельного фрукта не создает той резкой метаболической нагрузки на печень, которую вызывает избыток фруктозосодержащих продуктов и напитков, — поясняет врач — эксперт Лаборатории «Гемотест». — Природные сахара в составе плодов сопровождаются комплексом веществ, регулирующих их усвоение. Более того, клетчатка замедляет всасывание, благодаря чему человек дольше чувствует сытость».

Масштабное британское исследование (более 365 тыс. взрослых) не нашло связи между высоким потреблением фруктов и ожирением. Наоборот, у любителей цельных плодов чаще отмечались положительные сдвиги: чуть меньший объем талии и более низкое диастолическое давление.

Строгих запретов по времени нет: фрукты хорошо усваиваются и утром, и вечером, а миф о запрете на их употребление в определенные часы научно не обоснован. Оптимальная порция для взрослого — от 300 г в день (при хорошей переносимости и в составе сбалансированного рациона). Это количество дает витамины и клетчатку без избыточной калорийности.

Таким образом, опасения, что от яблок или цитрусовых можно поправиться, безосновательны. В рамках умеренного и сбалансированного питания фрукты остаются важнейшим компонентом здорового рациона.

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