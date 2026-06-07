«Спокойствие, только спокойствие?». ВЦИОМ зафиксировал 35% жизнерадостных и 25% тревожных россиян

«35 процентов россиян можно отнести к жизнерадостным — то есть к тем, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Это самая крупная группа. Еще 25 процентов находятся в тревожном состоянии, 22 процента — в сдержанном, и 18 процентов — в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующем на происходящее», — заявил Абрамов.