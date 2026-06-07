«Спокойствие, только спокойствие?». ВЦИОМ зафиксировал 35% жизнерадостных и 25% тревожных россиян
Глава ВЦИОМ Абрамов: доля жизнерадостных россиян составила 35%
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
В российском обществе преобладает жизнерадостное настроение, но специалисты фиксируют и рост тревожности. Долю людей с позитивными эмоциями назвал гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью «Ленте.ру» (на полях ПМЭФ).
«35 процентов россиян можно отнести к жизнерадостным — то есть к тем, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Это самая крупная группа. Еще 25 процентов находятся в тревожном состоянии, 22 процента — в сдержанном, и 18 процентов — в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующем на происходящее», — заявил Абрамов.
По его словам, эти данные используют для расчета индекса эмоциональной оценки (разница между долей жизнерадостных и тревожных). Сейчас показатель составляет плюс 11 пунктов — как и в январе 2026 года. Абрамов отметил: несмотря на небольшой рост тревожности, резких изменений в общественном самочувствии нет.
«Если смотреть в целом, то жизнерадостное состояние сегодня доминирует, и это важный сигнал: общество сохраняет внутреннюю устойчивость», — отметил эксперт.
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