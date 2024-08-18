Фестиваль православной казачьей культуры состоялся в подмосковных Химках

В поселке Лунево городского округа Химки прошел фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Для гостей праздника были подготовлены различные конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Сам праздник начался с молебна, где провели освещение меда. Затем химчане и гости городского округа смогли познакомиться с работой кузницы, мастера продемонстрировали свое искусство ковки металла.

В концертной программе зрителей порадовали разнообразные номера: от традиционных казачьих песен до современных интерпретаций. Одной из главных частей фестиваля стал конкурс пирогов «Казачья стряпуха». Участники показали свои кулинарные таланты и поделились рецептами традиционных блюд.

Отмечается, что фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас» стал для химчан и гостей города отличной возможностью провести день в кругу друзей и семьи, насладиться музыкой, искусством и вкусной едой.