Фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» пройдет в Пушкино в августе

В августе в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино пройдет второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», сообщила пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница».

К участию в мероприятии приглашаются проживающие в Подмосковье люди с инвалидностью, которые передвигаются на креслах-колясках, а также жители других российских регионов и Белоруссии (по предварительному согласованию).

На фестиваль также пригласили участников программы «Активное долголетие» для апробации современных средств передвижения.

В рамках мероприятия состоятся в том числе спортивные состязания, пройдет выставка средств реабилитации, кроме того, подготовлена концертная программа.

Также запланированы встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества, депутатами Госдумы, Мособлдумы и сенаторами, а также представителям Главного бюро МСЭ по Московской области и Общественной палаты. Почетными гостями фестиваля станут люди с инвалидностью, получившие ранения на СВО.

Фото: [ пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница». ]

Победители и другие участники получат дипломы и почетные грамоты.

Фестиваль организовала общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке правительства Подмосковья и администрации городского округа Пушкинский. Мероприятие проводится за счет средств субсидии из регионального бюджета на развитие гражданского общества с участием средств Фонда-оператора президентских грантов.

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