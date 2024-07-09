Фестиваль ремесленничества «Медленное ремесло» стартует в Подмосковье

В ремесленной слободе Глушенковых в Дмитровском городском округе уже в выходные начнется фестиваль ремесленников «Медленное ремесло». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Целью данного фестиваля является сохранение и развитие традиционных народных ремесел, а также осуществление преемственности культурных традиций. При этом проект обращает внимание участников на вопросы развития традиционных народных ремесел и историко-культурному наследию России.

Порядка 50 мастеров со всей России продемонстрируют свои навыки в разных направлениях ремесла. Так, посетители фестиваля смогут ознакомиться с кузнечным и гончарным ремеслом, росписью по дереву и традиционной росписью матрешки, ткачеством, прядением и другими народными ремеслами. При этом любой желающий сможет перенять опыт мастеров

Подчеркнем, что вход свободный по предварительной регистрации. С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Возрастное ограничение 0+