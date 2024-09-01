Фестиваль силового экстрима «Железный человек» прошел в Пушкинском городском округе

Сильнейшие тяжелоатлеты со всей России приняли участие в фестивале силового экстрима в Пушкинском городском округе. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие состоялось в центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. Спортсмены поднимали легковые автомобили, участвовали в эстафете с подъемом тяжелых предметов, устанавливали «камни Атласа» весом от 120 до 180 кг на специальные тумбы и перемещали бревна.

«Сегодня в городском округе Пушкинский проходит фестиваль с участием сильнейших тяжелоатлетов-экстремалов. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть важную роль спорта в нашей жизни. Спорт — это основа достижений, которые формируются в ежедневном труде. Я благодарю губернатора Московской области и его команду за значительную работу по продвижению спорта в Подмосковье», — отметил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Лучший результат среди участников показал победитель и призер всероссийских и международных турниров по силовому экстриму Александр Клоков.

Для всех желающих была организована автограф-сессия с хедлайнерами турнира: многократным победителем и призером этапов Кубка России по силовому экстриму, чемпионом Европы, рекордсменом книги рекордов России Михаилом Сидорычевым, а также с обладателем титула «Сильнейший человек России 2004», рекордсменом книги рекордов Гиннесса Игорем Педаном.