Фестиваль современной этнической культуры «RUS_СВЕТ» проходит в Красногорске

Двухдневная программа Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ» объединила несколько площадок, на которых в эти дни проходят спектакли, мастер-классы, спортивные турниры, модные показы и выступления музыкантов.

Каждый житель и гость подмосковного Красногорска найдет занятие по душе. Для детей и их родителей запланирован открытый кинопоказ. Также будут представлены спектакли детских театров областного фестиваля «За гранью софитов» и уличных театров из разных регионов страны.

Всероссийский проект «Я в Деле» проведет серию мастер-классов и игр. Центр Тульской городской игрушки, Hobby Games, Geek Puzzle также организуют свои мероприятия. Кроме того, можно будет принять участие в турнирах по русским шахматам.

Сегодня, во второй день фестиваля, который проходит в рамках празднования Дня физкультурника в России, организована большая спортивная программа. В ней примут участие представители Федеральной сети фитнес-клубов, Исторического клуба «Гильдия Клинков» и Красногорской городской Федерации САМБО. Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в средневековых играх, стрельбе из лука и в фехтовании.

Завершится фестиваль гала-концертом Международного телевизионного конкурса этнической музыки под открытым небом. В нем примут участие финалисты конкурса этнической песни «RUS_ФОЛК». На концерте будут определены два главных победителя. Призовой фонд — сертификат на создание и продвижение песни и сертификат на участие в международном проекте «Слово о русском сердце», который пройдет в Индии в 2024 году.