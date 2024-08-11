Фестиваль варенья состоится в подмосковной Рузе

В следующую субботу в парке культуры и отдыха «Городок» Рузского городского округа пройдет фестиваль варенья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Приглашаем всех на сладкое мероприятие, где вы сможете попробовать различные сорта варенья, поучаствовать в мастер-классах и насладиться атмосферой праздника! Не упустите возможность провести время с близкими и друзьями», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что организаторы подготовили максимально интересную и разнообразную программу, в которой каждый гость парка найдет в этот день для себя что-то по душе.

Выставка садовых центров, анимационная программа, шоу мыльных пузырей, крио шоу, мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка мастеров, ярмарка варения и меда, блинная станция, концертная программа, чемпионат хозяек, розыгрыш призов, кино квиз — все это и многое другое ожидает гостей мероприятия.

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