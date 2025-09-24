ФИФА грозится сделать чемпионат мира по футболу безразмерным
ФИФА намерена увеличить число участников финала чемпионата мира до 64
Международная федерация футбола (ФИФА), по информации издания Ole, рассмотрит увеличение числа участников финальной части чемпионата мира.
Сообщается, что в финальной части чемпионата мира могут принять участие 64 команды. Турнир в честь столетия чемпионатов мира предполагается провести сразу на трех континентах.
Как отмечает Ole, предложение об очередном увеличении поступило от представителей КОНМЕБОЛ — футбольной конфедерации Южной Америки. Напомним, в отборе на мундиаль от этого континента участвует 10 команд, из которых шесть получают прямые путевки, а одна имеет шанс пробиться на турнир через стыковые матчи.
ФИФА расширила число участников финала перед чемпионатом мира 2026 года — с 32 до 48. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.
Ранее кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани запустил в адрес ФИФА петицию «Футбол превыше алчности».