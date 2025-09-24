ФИФА грозится сделать чемпионат мира по футболу безразмерным

Сообщается, что в финальной части чемпионата мира могут принять участие 64 команды. Турнир в честь столетия чемпионатов мира предполагается провести сразу на трех континентах.

Как отмечает Ole, предложение об очередном увеличении поступило от представителей КОНМЕБОЛ — футбольной конфедерации Южной Америки. Напомним, в отборе на мундиаль от этого континента участвует 10 команд, из которых шесть получают прямые путевки, а одна имеет шанс пробиться на турнир через стыковые матчи.

ФИФА расширила число участников финала перед чемпионатом мира 2026 года — с 32 до 48. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.

Ранее кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани запустил в адрес ФИФА петицию «Футбол превыше алчности».