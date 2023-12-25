ФИФА может отстранить Бразилию от международных турниров из-за выборов президента

В распоряжении издания оказалось официальное письмо ФИФА с обращением к главному футбольному органу страны. В документе отмечается, что команды и национальную сборную не допустят к участию в международных соревнованиях, если в CBF не прислушаются к призыву не торопиться с выборами и проведут их быстрый «вариант» с целью сместить действующего президента организации Эднальдо Родригеса.

Ранее суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его соратников в CBF от должностей из-за нарушений, обнаружившихся на его выборах в 2022 году. На прошлой неделе это решение было поддержано двумя высшими судами бразильского государства.

На данный момент исполняющим обязанности президента CBF назначен глава высшего спортивного суда Бразилии Хосе Пердиза. Он же должен организовать новые выборы главы организации в течение 30 рабочих дней. ФИФА такое вмешательство считает необоснованным.

Таким образом, новые выборы президента CBF должны состояться в январе 2024 года.

ФИФА является организацией, управляющей мировым футболом. Она была основана в 1904 году и базируется в Цюрихе, Швейцария. ФИФА организует множество международных футбольных турниров, включая чемпионат мира по футболу, который проводится каждые четыре года.

Бразильская конфедерация футбола представляет собой организацию, управляющую футбольным спортом в Бразилии. Она является национальным футбольным ассоциацией страны. CBF была основана в 1914 году и является членом ФИФА. Функции CBF включают организацию национальных чемпионатов, управление национальной сборной Бразилии, разработку футбольной политики в стране.