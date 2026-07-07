ФИФА не помогла: Бельгия разгромила сборную США на чемпионате мира

Сборная Бельгии обыграла сборную США на чемпионате мира по футболу со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

Матч предварял громкий скандал с разбаном нападающего американской сборной Фоларина Балогуна, который должен был пропустить игру с Бельгией из-за красной карточки. ФИФА отложила дисквалификацию после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонил президент США Дональд Трамп.

Балогун вышел на поле, но отметился только в паре моментов.

Уже на 9-й минуте Шарль де Кетеларе открыл счет, замкнув прострел. На 31-й Малик Тиллман сравнял ударом со штрафного, но бельгийцы вновь вышли вперед практически в следующей атаке. Де Кетеларе сделал дубль, переиграв Тима Рима на втором этаже.

Решающим стал эпизод на 57-й минуте матча. Де Кетеларе обокрал вратаря сборной США Мэтта Фриза, выскочившего за пределы штрафной, откинул мяч Хансу Ванакену, который пробил в пустые ворота. Этот гол окончательно деморализовал американцев, а в самой концовке их добил еще и мяч Ромелу Лукаку.

Бельгия вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, которая выбила из турнира Португалию.