Аделия Петросян начала работу с новым тренером
Бестемьянова о работе Петросян с новым тренером: «Лучшее, что могло произойти»
Фото: [ФФККР]
Трехкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр Аделия Петросян сообщила, что начала работу с тренером Инной Гончаренко. Фигуристка поблагодарила специалиста за то, что та согласилась помочь подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки.
Короткую программу Аделии поставила Анжелика Крылова, произвольная, по словам Петросян, «еще в процессе».
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала ТАСС начало совместной работы Петросян и Гончаренко.
«Инна Гончаренко — замечательный, мудрый, по-настоящему серьезный тренер. У Аделии безвыходная ситуация, насколько я понимаю. Это лучшее, что могло произойти с Аделией», — сказала Бестемьянова.
Напомним, по окончании сезона Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе. В СМИ озвучивались несколько версий причин ухода.