Фильм «Свинцовые небеса» выйдет в российский прокат в октябре

Полнометражный художественный фильм «Свинцовые небеса», созданный Кинокомпанией «АГИДЕЛЬ», выйдет в российский прокат 22 октября 2026 года.

«Свинцовые небеса» — первый и единственный на сегодняшний день полнометражный художественный фильм о событиях на Донбассе и специальной военной операции, специально созданный для семейной и подростковой аудитории 12+.

Фильм создан при государственной поддержке Министерства культуры РФ. Он получил удостоверение национального фильма и стал лауреатом V Международного кинофестиваля «День Победы».

В центре фильма — реальные события на Донбассе, история мирных жителей, которых украинские националистические формирования заперли в православном храме и использовали как живой щит.