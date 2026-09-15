Танцы, творчество и здоровье: новая площадка для пожилых открылась в Балашихе

В торговом центре «Восточный ветер» в Балашихе начал работу новый филиал проекта «Активное долголетие». Площадка расположилась на четвертом этаже в помещении площадью 100 кв. м. Ее открытия несколько лет добивались жители микрорайона, которым приходилось ездить в центр города. Об этом сообщает REGIONS .

Жительница микрорайона 1 Мая Наталья Добротворская ждала появления площадки с 2022 года. Теперь занятия стали доступнее. Участница уже записалась на оздоровительные практики, творческие занятия и танцы.

По словам директора КДЦ «Подмосковные вечера» Натальи Алексеевой, открыть филиал удалось благодаря совместной инициативе жителей, администрации, депутатов и городского управления культуры. Помещение предоставили до конца года. При высоком интересе работу площадки планируют продолжить.

Сейчас в филиале действуют три направления: оздоровительные занятия, декоративно-прикладное творчество и хореография. Алексеева отдельно отметила педагога Екатерину Ионову, назвав ее настоящим универсалом — энергичным и харизматичным. В планах — набор детских групп и тематические мероприятия.

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин подчеркнул значимость площадки для старшего поколения. Микрорайон в некоторой степени обособлен от других частей Балашихи, поэтому такой центр особенно востребован.

Участники «Активного долголетия» могут посещать занятия, экскурсии и культурные мероприятия. Проект реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография».