Пожарные из Клина сменили форму на яркие костюмы ради конкурса

Для снимков две сотрудницы и их коллега примерили грузинские, русские и башкирские национальные костюмы. Пожарные и инспекторы подготовили как индивидуальные портреты, так и коллективные фотографии. Съемки проходили на фоне современной пожарно-спасательной техники и в помещениях пожарного депо.

Конкурс проходит в два этапа. Победители первого смогут представить свою команду на всероссийском уровне. Он состоится с 20 сентября по 30 октября.

Начальник клинского пожарно-спасательного гарнизона полковник Алексей Нестругин отметил, что в коллективе работают представители разных национальностей. По его словам, сотрудники сохраняют традиции своих народов, а служба в МЧС объединяет их в единую команду, способную действовать слаженно в самых сложных ситуациях.

Участники конкурса подчеркнули значение взаимного доверия и командной работы для пожарно-спасательной службы. Подготовка к фотоконкурсу, по их оценке, позволила показать культурное разнообразие коллектива и одновременно подчеркнуть его единство. Сотрудники добавили, что им важно показать богатство культур и традиций, помочь объединиться под единым флагом. В такие моменты ощущается сила и единство большой многонациональной семьи.