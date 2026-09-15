Осенью жители Подмосковья смогут увидеть северное сияние

Жители Подмосковья этой осенью могут увидеть северное сияние. Редкое природное явление иногда доходит до широты Московского региона. Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Богачев рассказал REGIONS , когда смотреть в небо и почему важнее не дата, а место.

По словам специалиста, осенью сезон сияний становится благоприятнее не из-за изменений на Солнце, а из-за длинных ночей. Солнцу все равно, осень сейчас или весна. Осенью и зимой сияние лучше видно только потому, что темное время суток длиннее.

При этом конкретный день, когда над Подмосковьем появится сияние, назвать невозможно. Активность Солнца меняется слишком быстро, а прогнозы о сильных вспышках работают лишь на короткий период. Если кто-то скажет, что 15 октября точно будет сияние, это невозможно знать. Солнечная активность может измениться буквально за сутки.

Однако в ближайшие три месяца шанс увидеть необычное свечение сохраняется. Статистически возможны сильные вспышки и магнитные бури, которые расширят область видимости полярных сияний. Главная проблема для жителей Подмосковья — не только сила явления, но и условия наблюдения. В городе слабое свечение теряется из-за фонового освещения.

На даче, за городом, где нет ярких фонарей, вероятность увидеть сияние гораздо выше. Эксперт посоветовал не полагаться только на зрение: камеры современных смартфонов замечают слабое свечение лучше человека.

Первые сигналы о возможном сиянии появляются за несколько дней до события, когда прогнозируют приход солнечной плазмы к Земле. Окончательное подтверждение может поступить примерно за час до начала. Жителям Подмосковья остается следить за прогнозами магнитной активности и выбирать темные места вдали от городской подсветки.