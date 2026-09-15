Листва и старинные стены: самая атмосферная локация для фото найдена в Орехово-Зуевском округе

С приходом осени Орехово-Зуевский округ превращается в площадку для прогулок и фотосессий. Как пишет REGIONS , особым спросом у фотографов пользуется творческая усадьба «Гуслица» — место, где природа и современное искусство существуют бок о бок. Здесь регулярно проходят выставки, мастер-классы, концерты и фестивали, а атмосфера притягивает художников, музыкантов и всех, кто устал от городской суеты.

Дополнительный реквизит для съемок практически не нужен. Фактурные деревянные постройки, необычные арт-объекты, тропинки среди деревьев и лесной массив дают простор для самых разных образов. Осенью кадры на фоне золотой листвы выглядят особенно выигрышно, а облачная погода придает им глубину и таинственность.

Локация подойдет для семейной фотосессии, съемки love story или просто красивых кадров на память. Прогулку стоит совместить с посещением местного мероприятия или общением с художниками. Главная ценность «Гуслицы» — отсутствие шаблонности: здесь нет ощущения постановочной фотозоны, каждый уголок, старое здание или дерево способны стать частью снимка.

Адрес усадьбы: село Ильинский Погост, ул. Митрохинская, д. 8. Добраться можно с автостанции Орехово-Зуева до Куровского автобусом № 22, затем пересесть на транспорт в сторону Ильинского Погоста. От железнодорожной станции «Ильинский Погост» до места — около 7–10 минут пешком.