Молодежь Подмосковья обсудила с ветераном СВО документальный фильм «Спасая из Красноармейска»

«Фильмы, которые мы показываем в рамках проекта, — непростые, серьезные. Они требуют от зрителя не просто внимания, а внутренней работы. Но именно такие картины сегодня важно смотреть молодежи, чтобы понимать, что происходит, и видеть правду. А после просмотра у ребят есть уникальная возможность — пообщаться с теми, кто был там, кто видел все своими глазами», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Кинопоказ прошел в зале Шаховского Дома культуры в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Студентам, волонтерам и активистам молодежных организаций Подмосковья представили документальный фильм «Спасая из Красноармейска». Фильм Александра Харченко рассказывает о событиях в Красноармейске Донецкой Народной Республики. До декабря 2025 года город находился в зоне ожесточенных боев. В основе ленты — свидетельства мирных жителей и рассказы бойцов СВО, которые выводили людей из зоны боевых действий.

После просмотра ребята обсудили картину с приглашенным гостем — руководителем Шаховского отделения ассоциации ветеранов СВО, ветераном СВО Романом Косянчуком.

В рамках мероприятия была представлена выставка, организованная Шаховским отделением Ассоциации ветеранов СВО Московской области. В экспозиции — трофейные предметы, привезенные участниками СВО с территории ЛНР и ДНР. Также зрители могли ознакомиться с передвижной выставкой «Защита суверенитета Российского государства. История и современность».

До конца года для молодежи Подмосковья проведут еще два показа фильмов Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл конференцию областных отделений Ассоциации ветеранов СВО и «Защитников Отечества».