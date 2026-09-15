Ремонт перильных ограждений провели в шести округах Подмосковья за неделю
В шести округах Подмосковья отремонтировали перильные ограждения
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Ремонт перильных ограждений провели в шести округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели на региональных дорогах Егорьевска, Домодедово, Подольска, Ленинского округа, Красногорска, Дмитрова.
К примеру, в Егорьевске отремонтировали ограждения на улице Карла Маркса, в Подольске — на дороге в деревне Федюково и на Красногвардейском бульваре в окружном центре, в Красногорске — на Ново-Никольской улице и возле остановочного пункта «Жилой комплекс Спутник».
Развитие транспортной инфраструктуры является одним из ключевых направлений нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о продлении линий метро в сторону области.