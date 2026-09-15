Рядом с авиабазой бундесвера под немецким Ганновером потерпел крушение неизвестный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Bild. После обнаружения обломков дрона к востоку от озера Штайнхудер полиция начала масштабную операцию.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам фрагментов БПЛА. Место падения находится на значительном удалении от жилых домов, что исключает угрозу для местного населения. Происхождение дрона и личность управлявшего им лица пока не установлены.

Напомним, что 5 августа, сотрудник аэропорта в Лейпциге обнаружил беспилотник с взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Тогда Германия возложила ответственность на Россию, не приведя конкретных доказательств. Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к инцидентам с беспилотниками на территории европейских стран, называя их бездоказательными.

Ранее военкор Сапоньков заявил, что «Герани-4» и «Герани-5» изменили ход СВО.