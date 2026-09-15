Ликино-Дулевский музей меняет макулатуру на помощь бойцам СВО

Участие открыто для всех. Принимают картон, бумагу, старые газеты, журналы и книги. Деньги, вырученные от переработки, пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции и жителей новых регионов. Организаторы напоминают и об экологической стороне: переработка экономит природные ресурсы.

Директор музея Елена Козлова рассказала, что учреждение и раньше участвовало в сборе вторсырья. Музей остается центром притяжения горожан и гостей — уже в первый день принесли много газет и бумаги.

Адрес пункта: улица Советская, дом 34. Прием продлится до 20 ноября.