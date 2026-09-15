Ликино-Дулевский музей меняет макулатуру на помощь бойцам СВО
REGIONS: старые газеты и книги из Ликино-Дулева пойдут на поддержку бойцов СВО
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Ликино-Дулевский краеведческий музей Орехово-Зуевского округа открыл пункт приема макулатуры. Так стартовала региональная эколого-патриотическая акция «V Единстве Zа Победу». Первой бумагу принесла местная жительница, пишет REGIONS.
Участие открыто для всех. Принимают картон, бумагу, старые газеты, журналы и книги. Деньги, вырученные от переработки, пойдут на поддержку бойцов специальной военной операции и жителей новых регионов. Организаторы напоминают и об экологической стороне: переработка экономит природные ресурсы.
Директор музея Елена Козлова рассказала, что учреждение и раньше участвовало в сборе вторсырья. Музей остается центром притяжения горожан и гостей — уже в первый день принесли много газет и бумаги.
Адрес пункта: улица Советская, дом 34. Прием продлится до 20 ноября.