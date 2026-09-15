Жители Дмитрова и Лобни сэкономят в пути до полутора часов благодаря новой развязке на ЦКАД
REGIONS: развязку ЦКАД с Дмитровским шоссе достроят в 2027 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Дмитровском округе продолжается второй этап строительства транспортной развязки на пересечении ЦКАД, Московского малого кольца и Дмитровского шоссе. Работы планируют завершить до конца 2027 года. Сейчас подрядчик готовится к основному этапу и мобилизует ресурсы, узнала редакция REGIONS.
Проект включает установку линий электроосвещения, барьерных ограждений и шумозащитных экранов, а также других элементов дорожной безопасности. На развязке оборудуют два локальных очистных сооружения — они будут собирать и очищать дождевые и талые воды с покрытия.
Новая схема соединит А-107 «ММК» и А-104 «Дмитровское шоссе». Это перераспределит потоки на ЦКАД и увеличит пропускную способность дороги.
Первый этап завершили в 2025 году. Тогда на пересечении ЦКАД и ММК построили три путепровода и четыре съезда, реконструировали 2,3 км дороги и установили освещение.
После окончания второго этапа транспортное сообщение для жителей Дмитрова и Лобни станет удобнее. По расчетам, водители смогут экономить в пути до полутора часов.