В Верее стартовал проект по созданию культурно-исторического парка площадью 48 га

Символическим стартом стал молебен перед началом всякого доброго дела. Его совершил благочинный церквей Наро-Фоминского округа Олег Митров.

На текущий момент на территории будущего парка уже выполнены первые работы: проложена дорога и расчищено пространство. Дальнейшее развитие площадки направлено на формирование комфортного общественного пространства, рассчитанного на посетителей всех возрастов.

Инициаторами проекта выступили президент холдинга Major Михаил Бахтиаров и Наро-Фоминское благочиние. Цель инициативы — создать в историческом городе современное место для отдыха и культурного досуга.