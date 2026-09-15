В Верее стартовал проект по созданию культурно-исторического парка площадью 48 га
Фото: [Администрация Наро-Фоминского г.о.]
Символическим стартом стал молебен перед началом всякого доброго дела. Его совершил благочинный церквей Наро-Фоминского округа Олег Митров.
На текущий момент на территории будущего парка уже выполнены первые работы: проложена дорога и расчищено пространство. Дальнейшее развитие площадки направлено на формирование комфортного общественного пространства, рассчитанного на посетителей всех возрастов.
Инициаторами проекта выступили президент холдинга Major Михаил Бахтиаров и Наро-Фоминское благочиние. Цель инициативы — создать в историческом городе современное место для отдыха и культурного досуга.
«На площади 48 гектаров планируем создать многофункциональную территорию, где будет все для отдыха: прогулочные тропы, детские игровые площадки, обустроенные пляжи и экотропа. Прокат необходимого инвентаря сделаем круглогодичным — гулять и отдыхать здесь будет удобно в любой сезон. В рамках проекта рассматриваем возможность строительства моста через реку, который соединит два микрорайона Вереи и заметно изменит инфраструктуру города», — поделился планами глава Наро-Фоминского г.о. Роман Шамнэ.