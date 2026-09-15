Клад тысячелетия: в Новгороде откопали 1,7 тысячи артефактов

Археологи в центре Великого Новгорода откопали более 1,7 тысячи артефактов X–XX веков, но берестяных грамот среди них так и не оказалось — и это озадачило ученых. Об этом сообщает «Интерфакс».

Раскоп на Троицкой Пробойной улице принес в 2025 году около 700 индивидуальных находок, а в текущем году — еще около тысячи. Московские исследователи из Института археологии РАН датировали предметы X–XX веками. Среди них — княжеские печати, товарные пломбы, ювелирные украшения, оружие, бытовые вещи, арабские и западноевропейские монеты. Особое место занимают уникальные изображения мужчины и женщины, вырезанные около тысячелетия назад из ствола вишни.

Но самое странное — полное отсутствие берестяных грамот. На соседних Троицких раскопах, буквально через улицу, их число измерялось сотнями. А здесь — ни одной. Ученые отмечают, что в зону исследований попала центральная часть большой средневековой усадьбы, где жили состоятельные новгородцы, имевшие отношение к власти и торговле. Казалось бы, именно тут грамоты должны встречаться чаще всего.

Собеседник агентства предположил, что археологам просто не повезло: здесь проживали очень аккуратные люди, старательно уничтожавшие грамоты. Он пояснил, что древний адресат, получив письмо, мог либо порвать его и выбросить, либо сжечь, чтобы скрыть текст от чужих глаз.

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