Молодежь Подмосковья пригласили присоединиться к сообществу волонтеров арт-кластера «Таврида»

АНО «Таврида.Арт» развивает арт-кластер «Таврида» — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет Академию творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты.

В рамках реализации событий и образовательных программ в Москве открыт набор в сообщество волонтеров арт-кластера «Таврида». Сообщество — это постоянное объединение активных и инициативных людей в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованных в культуре, искусстве, творческих индустриях и организации мероприятий.

К участию приглашаются студенты профильных направлений подготовки и активисты, имеющие интерес или опыт в сфере организации и проведения мероприятий.

Участники сообщества будут привлекаться к организации и проведению мероприятий в Москве и оказывать содействие в реализации организационных, коммуникационных и других задач.

В период участия в мероприятиях волонтеры смогут получить волонтерские часы на платформе ДОБРО.РФ, рабочий кейс для портфолио, профильное обучение, практический опыт и возможность развить навыки командного взаимодействия, а также стать частью профессионального и творческого окружения. По итогам участия каждому волонтеру будет предоставлен сертификат.

Регистрация открыта до 25 сентября. Подробная информация — на сайте проекта.