Пенсионерам к 1 октября могут перечислить деньги: раскрыто, кому и сколько

Ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября, часть пенсионеров в России может рассчитывать на разовую доплату. Правда, единой для всей страны меры не существует, а в Московской области ее нет и на региональном уровне. Разобраться в нюансах REGIONS помогла кандидат экономических наук, доцент РГГУ и член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

По ее словам, такие доплаты финансируются из местных или региональных бюджетов — отсюда и разнобой в условиях. В Подмосковье универсальной суммы для всех пенсионеров не предусмотрено.

Однако отдельные муниципалитеты вправе вводить собственные меры поддержки. Поэтому ключевой шаг для пенсионера — уточнить правила именно там, где он зарегистрирован. Различаться могут и размер, и критерии.

Среди возможных требований — возраст, постоянная прописка в конкретном муниципалитете, статус неработающего пенсионера и другие. Само по себе достижение пенсионного возраста права на доплату не дает.

Суммы тоже привязаны к территории. К примеру, в Дмитровском округе ранее выплачивали около ₽500. Условия каждого года стоит проверять заново.

Если выплата все же предусмотрена, обычно деньги приходят автоматически, без заявления. Литвиненко советует до 30 сентября заглянуть в МФЦ или орган соцзащиты по месту жительства. Там подскажут, действует ли мера в конкретном муниципалитете, кто может ее получить, какова сумма и сроки перечисления.

В других регионах страны суммы и требования свои — возраст, прописка, стаж. Примерять чужие условия к Подмосковью не стоит.