Фильм за полгода и «пластиковый» сценарий: как ИИ на самом деле снимает кино в 2026 году

Еще пару лет назад искусственный интеллект в кино ассоциировался с нелепыми вирусными роликами, где Уилл Смит неуклюже поглощает спагетти. Однако к 2026 году нейросети перестали быть игрушкой для футурологов. Они сортируют отснятый материал, дорисовывают дорогостоящие декорации и даже создают связные планы длиной до 30 секунд. Но может ли ИИ написать сценарий с подтекстом, сыграть эмоциональную драму и заменить живого режиссера? RT вместе с российскими кинематографистами прошел все этапы производства — от идеи до монтажа, чтобы отделить реальные возможности от громких обещаний.

Этап первый: сценарий — ассистент, но не автор

Классический полный метр рождается около трех лет: год уходит на сценарий и разработку, полгода — на препродакшен, четыре-пять месяцев на съемки и еще год на постпродакшен. Нейросети способны сжать этот цикл до полугода, как это сделала компания Higgsfield AI бывшего топ-менеджера «Яндекса» Александра Машрабова с фильмом Hell Grind, показанным в Каннах в мае 2026-го. Но критики разгромили картину за плоский сценарий и артефакты, сравнив ее с затянутой кат-сценой из видеоигры.

Сценарист Николай Шишкин («Майор Гром: Игра») признает: как поисковик фактов и хроник нейросеть незаменима. Но как драматург — бесполезна. ИИ не способен писать диалоги с подтекстом и двойным смыслом, выдавая лишь «лобовые» реплики. Эксперт по ИИ Андрей Ожигин объясняет это просто: нейросеть всегда выбирает самый быстрый путь, чтобы угодить пользователю, а не ищет новый креатив.

Впрочем, есть и другая точка зрения. Павел Зверев, проработавший четверть века технологом на ВГТРК, уверен, что ИИ отлично пишет базу для коротких вертикальных драм, и «средняя прослойка сценаристов может потерять работу». Однако Шишкин парирует: зритель хочет слышать истории других людей, а не машинную компиляцию. Голливудская забастовка 2023 года уже закрепила в соглашении гильдии, что ИИ не является сценаристом, а его текст — лишь «литературным материалом».

Препродакшен: вот где нейросети царствуют

На этапе подготовки к съемкам ИИ чувствует себя увереннее всего. Художник может сделать быстрый скетч, а нейросеть превратит его в объемное изображение за минуты. Креативный директор анимационной студии «ЯРКО» Дмитрий Аверкиев отмечает, что технология «потихоньку заходит в каждую область», убирая огромный пласт промежуточной ручной работы. Это поиск визуального стиля, генерация фонов, создание банка футажей — как конструктор LEGO, по выражению инженера Никиты Шарипова.

Особый прорыв — питчинг. Вместо скучной презентации продакшен может создать 15-секундный тизер с ожившими картинками из Midjourney, чтобы наглядно показать инвесторам будущий фильм. Продюсер Константин Колотов уточняет: дешевле — да, но не мгновенно. Раскадровка, дизайн персонажей и локаций все равно требуют времени. Нейросеть выдает двадцать вариантов вместо трех, но выбирать итоговый по-прежнему человеку.

Съемка: стабильность кадра и геометрические галлюцинации

Главный технический скачок произошел именно здесь. Если полтора года назад нейросеть могла удерживать связный план лишь 4–8 секунд, то сегодня, по данным завлаба МФТИ Егора Ершова, этот показатель вырос до 30 секунд за один проход. Китайская модель Kling 3.0 уже работает с многокадровыми эпизодами и синхронным звуком.

Решается и проблема дрейфа — когда персонаж меняет внешность от кадра к кадру. Инженеры используют технику облета лица с четырех секунд видео, загружая его как референс. Это снижает процент ошибок до 0,05%, утверждает Зверев. Однако Ершов предостерегает: внутри одного кадра стабильность почти достигнута, но после десятка монтажных склеек ни одна модель не гарантирует полное сохранение лица, одежды и фактуры. Модели воспроизводят «убедительную видимость движения», а не его физические законы.

Цифровые актеры: эмоция без задачи

Тема, вызывающая самые горячие споры, — цифровые двойники. В России уже воссоздавали Юрия Никулина в «Манюне» с согласия семьи, но Мария Шукшина запретила использовать образ отца. Никита Михалков и депутат Елена Драпеко также выступают против оцифровки.

Живые артисты требуют оплаты за свои копии как за полноценные съемочные дни. Один известный актер, по данным источника RT, заявил: минута присутствия цифрового двойника должна стоить столько же, сколько минута его собственной игры.

Но главная проблема глубже. Как замечает Гузеев, у нарисованного круга с точками вместо глаз можно вызвать больше эмоций, чем у идеального цифрового человека, потому что эмоция рождается из драматургии и контекста. Нейросеть умеет изображать грусть или радость, но не понимает актерскую задачу: зачем герой скрывает чувство, чего он добивается от партнера, почему молчит. Зритель, замечающий присутствие ИИ, считывает это как признак низкого качества.

Гибридная съемка и постпродакшен: экономия в 10 раз

Самый востребованный сценарий — гибрид: живая команда снимает реальность, а нейросеть дорисовывает то, что дорого или невозможно. Зверев приводит показательный пример: забытая съемочной группой фура на лесной дороге. Отдельная живая съемка обошлась бы в 150 тыс. рублей, нейросетевое решение — в 15 тыс.

На постпродакшене нейросети активно заменяют классический VFX — меняют объекты, освещение, перерабатывают целые сцены. Но с монтажом сложнее: большие языковые модели уже раскладывают материал по таймлайну, но полноценного доступа к программам нет, поэтому процесс медленнее работы живого монтажера. Со звуком своя специфика: аудио- и видеодорожка создаются одновременно, а синхронизация губ (липсинк) требует посекундной подгонки, и по времени ИИ не выигрывает у профессиональной студии дубляжа.

Итог: красивый конструктор без души

Современное кино с ИИ — это гибридный конвейер под управлением человека. Нажать кнопку и получить минуту видео можно быстро, но сделать минуту готового материала, который отдадут на ревью, — это от 10 до 20 шотов и от трех дней до нескольких недель работы.

ИИ резко снизил порог входа: один человек без команды способен создать то, на что раньше требовались художники и крупный бюджет. Но без человеческой экспертизы нейросеть выдает усредненный результат — красивую оболочку, «китайский автомобиль», в котором нет глубины. Именно это погубило Hell Grind: критики назвали сценарий абсурдным и бессвязным, а зрители заметили, как герой держит пиццу, будто видит ее впервые. Технически кино с ИИ уже возможно. Вопрос в другом: сможет ли оно когда-нибудь стать настоящим искусством.