Годовая премия долго работала как тихий договор: декабрь, конверт, рукопожатие — и человек остается, потому что «так принято». В 2026-м этот договор треснул не по швам, а по смыслу. Больше половины российских компаний не собираются платить годовой бонус — и дело не в жадности, а в том, что сама конструкция перестала держать.

Эксперт Владислав Быханов из Cornerstone в беседе с радио Sputnik заявил, что премия была не подарком, а допзарплатой, на которую рассчитывали как на часть дохода. Когда ее убирают, убирают не щедрость — убирают строку из личного бюджета, которую человек уже мысленно потратил.

По его словам, сотрудник в декабре считает не деньги — он сверяет обещания. Компания сказала «заплатим», не заплатила — и в эту секунду ломается не мотивация, а доверие, а его ни один январский бонус не чинит. Быханов ловит самый неприятный разворот: премия не удерживает — она откладывает. Человек, которому недоплатили, недодали роста или просто перестали слышать, не увольняется в ноябре. Он ждет выплаты. Получает ее — и в январе открывает сайты с вакансиями уже спокойно, без финансовой дыры за спиной. Декабрьский бонус превращается не в якорь, а в выходное пособие, которое компания сама себе выписала за счет собственного бюджета.

Работодатель проигрывает с обеих сторон. Отменил без объяснения — потерял доверие, и люди уходят не из-за денег, а из-за тишины. Заплатил всем подряд, когда бизнес не дотянул план, — отдал финансовый результат туда, где он не вернется ни лояльностью, ни производительностью. Оба хода бьют в одно место: в разрыв между тем, что компания считает «инструментом распределения результата», и тем, что сотрудник считает «моей законной частью». Пока эти две версии премии не сведены в одну — словами, сроками, условиями, за что именно платят и что будет, если план не сошелся, — декабрь будет работать как отложенный побег, а не как итог.

По его мнению, в январе-феврале рынок получит волну резюме не от тех, кому не заплатили, а от тех, кому заплатили и кто после этого перестал ждать. Компания, закрывшая год «щедрой» выплатой без договоренностей на следующий, теряет людей аккурат к тому моменту, когда надо разгонять новый план. Та же, что заранее объяснила правила — за что, когда и от чего зависит размер, — не покупает лояльность деньгами, а возвращает ее единственным, что работает: понятным будущим внутри организации. Премия в этой схеме не исчезает. Она перестает быть точкой и становится строкой контракта — с условиями, а не с надеждой.

Эксперт резюмировал, что годовой бонус больше не удерживает — он только решает, в каком месяце человек уйдет. Декабрьская выплата без разговора о следующем годе — это не мотивация, это финансирование собственного оттока. Компании, которые в 2026-м это поймут, встретят весну с командой. Остальные — с бюджетом, который ушел на последнюю зарплату перед увольнением.

Ранее сообщалось, кому положены премии и 13-я зарплата перед Новым годом.