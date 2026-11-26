В Брюсселе открывается саммит, на котором будут обсуждать не просто цифры на семь лет вперед, а то, останется ли от Евросоюза что-то, что вообще можно бюджетировать. Формально главный вопрос — семилетний финансовый план. По существу — драка, в которой каждая страна выбивает преференции для себя, а лбами сошлись евроатлантисты и евроскептики, чья популярность растет с каждым днем.

Политолог Руслан Панкратов, зампред Союза политэмигрантов Европы, в разговоре с Общественной Службой Новостей формулирует без дипломатии: бюджет рано или поздно примут — дело не в этом. Дело в том, что принимают его в организации, которая висит в воздухе и не знает, что с ней будет через два-три года.

Дальше начинается то, ради чего этот саммит вообще стоит читать не как протокольную новость. Европа, говорит Панкратов, не хочет заканчивать войну на Украине и готовится к войне с Россией — но все это вилами по воде: об этом много говорят, серьезного анализа не проводится. Когда у организации нет стратегии, на первый план выходят не идеи, а меркантильные интересы — и вот тут появляется коррупционная составляющая, о которой политолог говорит прямо. В руководстве ЕС сидят люди, представляющие трансатлантические корпорации. Они выгодополучатели. Они продвигают повестку военно-промышленного комплекса США и Великобритании. И они будут биться до упора — потому что им нужна собственная выгода, а дальше хоть трава не расти.

Самое неудобное в этой конструкции — не то, что кто-то в Брюсселе лоббирует чужие интересы. Самое неудобное — где в этой очереди стоят интересы национальных государств. В конце. Не в начале, не в середине — в конце. Простые бытовые вещи — ЖКХ, инфляция, безработица — в Брюсселе никого не интересуют. Бюджет, который формально пишется для 450 млн человек, по факту пишется для тех, кто получит контракты, а не для тех, кто получит отопление. И это не сбой системы — это и есть система, когда надгосударственный организм перестает соблюдать базовые идеи, на которых его когда-то строили.

Отсюда и прогноз, который Панкратов не смягчает: при такой модели поведения, при неумении договариваться, помноженном на общую неразумность, Европейский союз в ближайшие два-три года может прекратить существование. Не «ослабнуть», не «пережить кризис» — прекратить существование. И вот тут фраза, ради которой все это говорится: сегодня в Брюсселе будут обсуждать последний бюджет Евросоюза. Не последний перед реформой. Последний. Проверять этот прогноз будут не политологи, а саммит в конце ноября, где дискуссия продолжится — и где уже сейчас, по словам главы Европарламента, разногласия достигли беспрецедентных масштабов, каких не было никогда прежде. Бюджет на €1,76 трлн с расширенными военными расходами не получил поддержки из-за острых споров между донорами и бенефициарами. Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария не готовы подписываться под десятками миллиардов для Украины при урезанных программах для собственных фермеров. Это не расклад «кто кого переубедит» — это расклад «сколько продержится конструкция, в которой интересы стран стоят в конце очереди, а интересы корпораций — в начале».

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