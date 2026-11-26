Полчаса — ровно столько держится эффект от самой тщательной чистки, ополаскивателя и жвачки, прежде чем запах возвращается. И это не провал гигиены, а точная подсказка, где искать причину: зубы здесь почти ни при чем. Врач-ортодонт Яна Дьячкова в интервью радио Sputnik называет настоящих виновников — налет на языке, воспаленные десны и нехватку слюны. Не «что-то во рту», а три конкретных места, где бактерии получают дом, еду и тишину.

По ее словам, запах делают не остатки пищи сами по себе, а бактерии, которые разлагают их вместе с белками слюны и отмершими клетками слизистой, выделяя летучие соединения серы — ту самую химию, что пахнет тухлым яйцом. У задней части языка для этого идеальная среда: сосочки работают как карманы, в которых органика застревает и гниет — туда щетка не добирается, туда нужен скребок. Десны добавляют второй очаг — воспаление дает бактериям укрытие, которое не вычищается, а лечится. А слюна — третий, и самый недооцененный, игрок: она не просто увлажняет, она постоянно смывает и зубы, и слизистую, унося и остатки еды, и продукты жизнедеятельности бактерий. Когда слюны мало — не «сухо во рту», а смыв остановился — запах усиливается не потому, что грязи стало больше, а потому, что ее перестали убирать. Бытовые провокаторы — чеснок, лук, кофе, алкоголь — работают иначе: они временно меняют запах и уходят сами, по мере выведения из организма. Их не лечат, их пережидают.

Главная развилка — где вообще искать источник, и здесь Дьячкова ломает популярный миф. Желудок виноват реже, чем принято думать: рефлюкс действительно может давать запах, но чаще он рождается во рту. Дальше по списку — хронический тонзиллит и пробки в миндалинах, болезни носа и пазух, а в отдельных, уже не бытовых случаях — сахарный диабет, тяжелые заболевания печени и почек. Это не перечень для самодиагностики, а карта маршрута: запах — симптом, а не диагноз, и за ним могут стоять состояния, к щетке отношения не имеющие. Поэтому бесконечное замазывание мятой — не борьба с причиной, а борьба с собственным обонянием, и она проигрывается каждые полчаса.

По ее мнению, человек, который годами «лечит» запах жвачкой, не просто тратит деньги — он откладывает момент, когда найдет настоящий источник, и все это время живет с воспалением, кариесом или тонзиллитом, которые не проходят сами. Правильный порядок дешевле и короче: полноценная гигиена — дважды в день чистка, нить или ершики в межзубные промежутки, скребок по языку, внимание к пробиотикам для полости рта, которые появились в аптеках и в ряде случаев гасят и запах, и воспаление десен. Не помогло — стоматолог, и уже осмотр часто закрывает вопрос. Не стоматологическое — направление к оториноларингологу, терапевту или дальше по цепочке. Маршрут короткий, но он идет от симптома к причине, а не от запаха к мяте.

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