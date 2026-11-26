Взломали не сейф, а ключ от него — и это меняет весь вопрос, который « Вечерняя Москва » задала аналитику Эльдару Муртазину. Хакер не подбирал пароли клиентов и не ломал шифрование: он вошел в корпоративный аккаунт сотрудника на GitHub и оттуда взял ограниченный набор — имена и адреса почты, не сами пароли. Поэтому спор «зачем придумывать сложную комбинацию, если все равно обойдут» построен на неверной картинке: обошли не пароль, обошли человека, у которого был доступ к служебной двери. Сложность комбинации в этой истории вообще ни при чем — украли не то, что она защищает.

Важно, где на самом деле лежит слабое место, и оно не в стойкости пароля, а в том, куда его кладут. Муртазин говорит не «придумывайте сложнее», а «храните иначе» — и это сдвиг акцента, а не дополнение. Бумажка на мониторе, заметки без защиты, менеджер паролей, который сам тянет данные в облако без участия человека, — все это не места хранения, а места утечки: каждое из них отдает связку ключей кому-то, кто вошел не через пароль, а через боковую дверь — корпоративный аккаунт, синхронизацию, стикер. Защищенное хранилище в памяти телефона или компьютера, которое открывается по отпечатку пальца, устроено наоборот: оно не синхронизирует себя наружу и не отдает связку тому, кто вошел в чужой аккаунт. Биометрия здесь не украшение, а граница — доступ привязан к пальцу, а не к строке, которую можно скопировать из взломанного профиля.

Аналитик подчеркнул, что пароль перестал быть главным звеном. Первая — для атаки того типа, что случился с 1Password, сложность пароля ничего не решает: имя и почту взяли не из пароля, а из учетной записи вокруг него. Вторая — для защиты самого человека главным становится не «какой пароль», а «что стоит за ним»: двухфакторная аутентификация — код в приложении на телефоне, смс, письмо на почту — ломает не вход, а вход без подтверждения. Подавляющее большинство сервисов ее уже поддерживает, то есть узкое место не в доступности защиты, а в том, что ее не включают, пока спорят о сложности комбинации.

По его мнению, сложный пароль защищает от подбора — и от подбора он защищает по-прежнему. Но взлом 1Password был не подбором: это был вход через человека с доступом, и от такого входа пароль — любой, хоть из тридцати знаков — не защищает ничем, потому что его вообще не трогали. Что защищает — это хранилище, которое не уходит в облако само, и подтверждение входа, которое спрашивает второй раз. Пароль может быть любым — запоминаемым, с буквами разного регистра, цифрой и знаком, но не таким, который невозможно удержать в голове, потому что невыученный пароль снова окажется на бумажке. Круг замыкается там же, где начался: не в стойкости комбинации, а в том, куда человек ее кладет и спрашивают ли у него второй раз, когда кто-то входит от его имени.

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