В России предложили убрать из эфира реалити-шоу о подростковой беременности — и за инициативой стоит не просто спор о вкусах, а пересмотр того, что телевидение вообще имеет право показывать. Депутат Нина Останина намерена вынести вопрос на профильный комитет Госдумы: вместо драм шестнадцатилетних девушек, по ее логике, экран должен транслировать спокойный, положительный образ семьи. К ней присоединился и глава комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко — он ссылается на обращения граждан и формулирует жестче: такие передачи, говорит он, по сути, пропагандируют ранние половые связи и размывают само понятие неприкосновенности.

Адвокат Евгения Мазка, которая ведет семейные дела, в беседе с Общественной Службой Новостей поддержала запрет не по букве закона, а по существу. Ее аргумент не про ханжество, а про границу между личным и зрелищным: момент, когда девочка признается родителям в беременности, — это страх, слезы и первая реакция близких, и превращать это в эпизод развлекательной программы, по ее словам, почти невозможно принять. Есть и второй, дальний план: ребенок вырастет — а подробности его появления на свет к тому времени уже будут знать посторонние. Это не сюжет, это чья-то будущая жизнь, которую сняли без спроса.

Но именно здесь позиция становится неожиданной и потому убедительной: запрет шоу — не запрет разговора. Мазка прямо говорит, что о ранней беременности нужно говорить открыто — только иначе. Не показывать унижение подростка в кадре, а показать, как начать тот самый разговор дома, куда пойти за помощью, как вернуться к учебе после родов. Ценность не в шоке, а в маршруте: что делать дальше, когда страшно. Разница — между зрелищем про чужую беду и инструкцией для той, которая прямо сейчас боится открыть дверь в родительскую спальню.

По ее мнению, если идея дойдет до закона, последствия почувствуют не только телеканалы. Жанр подросткового реалити, построенный на уязвимости героев, окажется под прямым запретом — а вместе с ним и вся линия «пусть говорят, это же правда жизни». Продюсерам придется выбирать: либо формат перестраивается с драмы на помощь — разговор, консультация, продолжение учебы, — либо уходит из эфира. Зритель при этом не теряет тему: он теряет только картинку, где чужая беда разыграна ради рейтинга.

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