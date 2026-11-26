Слово «фермерский» на упаковке — не описание продукта, а юридически проверяемое утверждение о том, кто его сделал. Российское законодательство, требования которого действуют с 1 марта 2025 года, признает фермерской продукцией только ту, что выпущена малыми форматами хозяйствования: крестьянско-фермерскими хозяйствами, сельскохозяйственными кооперативами и личными подсобными хозяйствами граждан. Все остальное — не «трактовка», а введение покупателя в заблуждение и административное правонарушение. На полке это выглядит иначе: петербургские общественники проверили замороженные пельмени и нашли «фермерский» товар, изготовителем которого значилось акционерное общество. Слово стоит, закон нарушен, упаковка не меняется.

Разрыв между нормой и полкой объясняет в беседе с Общественной Службой Новостей председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

По его словам, отдельного порядка признания продукции фермерской — с сертификацией, реестром и выдачей ярлыка, как это устроено для органики, — не установлено. Нет и специальной нормы, которая устанавливала бы ответственность именно за неправомерное нанесение слова «фермерский». Наказание формально существует, но живет в общих статьях КоАП об обмане потребителя; техрегламенты и практика Роспотребнадзора и ФАС, как отмечает эксперт, не позволяют и обходного пути — взять слово в кавычки и назвать его «просто торговым названием».

Кроме того, вступает механизм, который Павлов описывает без обиняков: большинство административных составов, не связанных с непосредственным причинением вреда жизни и здоровью потребителя, находятся под мораторием на проверки. Мораторий действует с 2022 года, в 2023-м продлен до 1 января 2030-го. У надзорных ведомств, говорит собеседник издания, фактически нет возможности ни штрафовать нарушителей, ни заставить крупного производителя снять псевдофермерский товар с продажи, ни принудить сменить упаковку. Нарушение остается безнаказанным не потому, что его нет, а потому, что к нему не приходят с проверкой. Цена слова «фермерский» для акционерного общества, которое его поставило, — ноль.

Из этого прямая, а не моральная развилка для покупателя. Павлов указывает единственную строку, которая решает вопрос на любой этикетке: кто производитель — эту информацию указывать обязаны. Если там крестьянско-фермерское хозяйство, сельхозкооператив или ЛПХ, слово стоит на законном основании, можно брать. Если такой формы производителя нет — «скорее всего, вас вводят в заблуждение». Отдельно эксперт разводит «фермерский» с соседними ярлыками: «элитный» и «премиальный» — слова абстрактные, без нормативного наполнения, и формально производителю ничего не мешает их использовать. Ориентироваться вместо надписей он советует на признаки, а не на названия: легальность товара, производителя, состав, маркировку там, где она требуется, сроки годности.

Ранее он перечислил случаи неправомерного применения ИИ для оказания услуг.