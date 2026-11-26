Вступление Украины в Европейский союз в 2030 году нереалистично. Об этом сообщает телеканал «Новости.Live» со ссылкой на украинского экономиста Алексея Куща.

По словам эксперта, такой срок не соответствует реальным геополитическим обстоятельствам. Кущ охарактеризовал ожидания вступления в ЕС к 2030 году как «геополитическое фэнтези», отметив, что речь идет не только о бюджетных рамках, но и о той реальности, которая окружает страну.

Экономист также прокомментировал прогноз премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который ранее допустил, что вступление Украины в ЕС может занять 15–20 лет. Кущ назвал такой сценарий оптимистичным, дав понять, что даже более отдаленная перспектива выглядит для него излишне благоприятной.

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