Продажи табачных магазинов за год сократились до 19%, следует из данных «СберИндекса». Одновременно, по оценке Росстата, средняя цена пачки сигарет с фильтром в российской рознице в сентябре составила 217,7 рубля — рост на 8,4% к прошлому году. Удорожание легальной продукции совпало с расширением теневого оборота: часть спроса, ушедшего из официальной розницы, не исчезла, а перетекла в нелегальный сегмент.

Причину такого перетока в эфире Общественной Службы Новостей объяснил эксперт по алкогольному и табачному регулированию Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

По его словам, падение продаж связано не с отказом от потребления, а с состоянием самого легального бизнеса: регионам переданы полномочия устанавливать расстояние и правила измерения запретных зон вокруг образовательных организаций, вводить полный запрет продажи несовершеннолетним, а также запрещать на своей территории электронные системы доставки никотина. Ряд регионов намерен реализовать это право уже в следующем году.

Эксперт отметил, что для розницы это означает отсутствие понятных правил развития. Бизнес не знает, попадет ли его точка в запретную зону по новой методике измерения, сохранится ли его ассортимент и на каких условиях будет работать через год. В такой ситуации сети не расширяются, а сокращают число точек; сложности возникают и с логистикой, и с планированием в целом. Освободившееся место не остается пустым — его занимает нелегальный продавец, которому не нужна ни лицензия, ни соблюдение возрастных ограничений. Ценовой фактор работает в ту же сторону. Рост цены легальной пачки на 8,4% сокращает не спрос, а легальный спрос: покупатель, которому идти до официальной точки дальше, а платить больше, делает короткий шаг до нелегального прилавка, где дешевле, ближе и не спрашивают документов. Так цена и регуляторная неопределенность сходятся в одной точке — в теневом обороте.

По его мнению, отдельный рубеж — обязательное лицензирование розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Оно вступает в силу 1 марта 2027 года. Те, кто не получит лицензию до этой даты, с 1 марта будут торговать незаконно. Дата отсекает легальных продавцов от нелегальных, но сама по себе не возвращает покупателей, успевших за это время привыкнуть к нелегальному каналу. Последствия прослеживаются по двум линиям, и обе затрагивают не бизнес, а потребителя. Первая — доступ несовершеннолетних: нелегальная точка не проверяет возраст, и запретная зона вокруг школы действует только там, где продавец легален и дорожит лицензией. Вторая — состав продукции: теневой оборот не проходит контроль, и содержание того, что продается дешевле у нелегального прилавка, никем не проверяется. Падение легальных продаж в этом смысле — не снижение потребления табака, а его перемещение из контролируемого канала в неконтролируемый.

Ранее эксперт Королев раскрыл, как вейпы уйдут в тень после запрета в РФ.