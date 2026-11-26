Снег в Москве лег раньше календаря — и вместе с ним пришла метеорологическая зима, которая обычно не спешит. За двое суток на столицу выпало до 29% месячной нормы осадков, сугробы поднялись до 18 сантиметров, а температура ушла в минус и, судя по прогнозам, обратно не собирается. Снежный покров, как говорят синоптики, уже никуда не денется — декабрь еще не наступил, а зима уже здесь.

Дальше начинается не погода, а устройство города. Первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей объясняет, почему в Москве разгребание сугробов — не лотерея: за межквартальные проезды отвечает «Жилищник», за автомобильные дороги — «Автомобильные дороги», город софинансирует, закупает технику и реагенты, а каждый мост, кусок тротуара у здания и площадь перед метро закреплены за конкретной организацией. Вся картина стекается в «МАЦ», где в реальном времени следят городские службы и префектура. Уголков, за которые никто не отвечает, в столице практически не осталось — и именно это, а не количество техники, и есть главное отличие.

По ее словам, с последствиями этого снегопада московские коммунальщики справятся точно. Дело не в везении — в прошлом году дворникам подняли зарплаты, нарастили парк уборочной техники, и вопрос «кто выйдет на улицу» в Москве закрыт до того, как выпадет снег.

Парламентарий отметила, что в регионах ответственность разорвана: придомовые территории висят на управляющих компаниях, которым не хватает денег, потому что финансовая нагрузка выросла, а тарифы часто стоят на месте; городские территории — на самих городах, у которых ресурса тоже не всегда хватает. Плюс низкие зарплаты в ЖКХ и кадровый дефицит, который бьет по отрасли сильнее любого снегопада. Итог парламентарий формулирует без прикрас: в Москве все хорошо, а в остальных местах все будет зависеть от самой зимы.

Ранее сообщалось, что в городах Московской области идет масштабная уборка снега.