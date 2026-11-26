Свет вернули не всем, но большинству: больше семидесяти процентов потребителей, погасших после циклона, снова с электричеством — и за этой сухой долей стоит не завершенная работа, а ровно ее середина, когда самое трудное еще впереди. Об этом сообщает издание 7info .

Сто бригад, триста семь человек и сто тридцать три машины — не цифра для отчета, а живой конвейер, который не останавливается ни на час: пока одни участки закрывают обрыв, на других мокрый снег успевает сделать новый. Группы из соседних регионов, прибывшие от «Россети Центр», — не подкрепление на бумаге, а лишние руки именно там, где своих уже не хватает на одновременные повторы.

Мешает не ветер сам по себе, а мокрый снег: он ложится на ветки тяжелым, плотным слоем, ломает их — и дерево идет не в сторону, а вниз, прямо на провод. Обрыв в таком месте не «устраняют», а получают заново через час, потому что следующая ветка ломается чуть дальше по той же линии. Поэтому на отдельных участках энергетики возвращаются к одному и тому же месту второй раз — не из-за ошибки, а потому что причина не убрана, пока снег продолжает набирать вес. Порядок работы здесь диктует не график, а погода: пока мокрый снег не перестанет давить, линия будет рваться быстрее, чем ее успевают закрыть.

Пока мокрый снег продолжает ломать ветки быстрее, чем сто бригад закрывают обрывы, семьдесят процентов — не победа, а точка равновесия: ровно столько, сколько удается удержать до следующего повтора. Полный свет вернется не тогда, когда закончатся заявки, а когда снег перестанет давить на кроны — все остальное у энергетиков уже есть: люди, техника, штаб и связь. Не хватает только одного — чтобы погода перестала работать против них быстрее, чем они успевают работать вперед.

Ранее в Минэнерго назвали причины отключений света в Подмосковье.