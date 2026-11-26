Санкции, которыми Запад в 2022 году рассчитывал закончить войну за месяц, в итоге ударили по тем, кто их вводил, — и в этом не парадокс, а логика всей предыдущей тридцатилетней истории. Экономист Сергей Зайнуллин, профессор Университета «Синергия», в беседе с Общественной Службой Новостей прямо говорит: Россия вышла из санкционной войны в лучшем положении, чем ее оппоненты. Но чтобы понять, почему блицкриг провалился, надо отмотать пленку назад — к тому, чем страна была до 2022 года и что успела сделать за восемь лет между первым ударом и главным.

До 2022-го Москва, по словам Зайнуллина, шла на уступки почти непрерывно. Не ответила жестко на расширение НАТО в Прибалтику, Польшу, Румынию, Молдову — хотя обещания о нерасширении альянса были даны. Не стала обострять после «оранжевой революции» на Украине и «революции роз» в Грузии. Подписала Минские соглашения, которые, как позже признала Ангела Меркель, Запад и не собирался выполнять — это был обман ради усиления киевского режима, пока Украина готовилась к силовому захвату ДНР и ЛНР. В 2022-м к этому добавилась попытка антиконституционного переворота в Казахстане с исламистским сценарием по сирийскому лекалу — и вот это, говорит экономист, и была красная линия. Запад перешел ее в тот момент, когда Россия уже не была той, что в девяностых: промышленное производство, рухнувшее после распада СССР, восстановилось до уровня 1990 года только к 2020-му — но восстановилось. И все это время страна жила под американскими санкциями, под поправкой Джексона-Вэника, которая запрещала ввоз в Россию самого высокотехнологичного оборудования. В 2012-м ее сняли — и тут же вернули актом Магнитского. Санкции не начались в 2022-м. Они просто перестали быть фоном и стали главным событием.

Эксперт отметил, что первая волна 2014 года, которую в Москве поначалу восприняли как наказание, сработала как прививка. Именно после нее Россия занялась импортозамещением в сельском хозяйстве всерьез — и вышла на первое место среди экспортеров зерновых и целого ряда агрокультур, снизив зависимость от иностранных семян, материалов и комплектующих. Санкции, говорит Зайнуллин, сыграли нам на руку — и это не лозунг, а сухая последовательность: удар 2014-го заставил перестроить то, что в 2022-м уже не пришлось строить с нуля под бомбами.

Поэтому, когда в 2022-м Запад ввел тотальные санкции против крупнейших предприятий, заморозил активы и дружно, как по команде, увел компании — это был скоординированный удар с нескольких направлений, но по мишени, которая уже не стояла на месте. Блицкриг провалился. Да, были провалы — и Зайнуллин их не прячет: доллар взлетал до 130 рублей, акции российских предприятий падали на бирже на 50%, торги пришлось заморозить на месяц, а после ухода Volkswagen и Renault-Nissan автомобильное производство рухнуло на 50%. МВФ и Всемирный банк в марте-апреле 2022-го прогнозировали падение ВВП на 20–25%. В реальности вышло 2,5% — и уже в следующем году это падение отыграли. Разница между прогнозом и фактом — не везение. Это восемь лет работы, которую в западных столицах не учли, потому что считали Россию 1998 года, а не 2022-го.

Отдельная строка — почему выстояли именно так, а не иначе. Зайнуллин отдает это правительству Мишустина: импортозамещение поставили на поток, промышленность поддержали через Фонд развития промышленности и систему госзаказов, и предприятия, которые до того еле выживали без заказов, заработали в три смены. Российский бизнес — вторая половина ответа — перестроился гибко и без команды сверху. А проведение СВО, как ни странно, это звучит для тех, кто ждал обратного, в значительной мере поддержало промышленность и экономику: госзаказ, загрузка, три смены. Внешнеполитический контур довершил картину: поставки ресурсов развернули с Запада на Восток — в Китай, Индию, Юго-Восточную Азию, а Средняя Азия, Турция и Ближний Восток стали промежуточными хабами для торговли с теми же западными странами, которые сами себе закрыли прямую дорогу. Перетерпев первые год-два, Россия стала опережать оппонентов в экономическом развитии. Текущий год, допускает экономист, может закрыться в небольшом минусе — глобальный кризис касается и нас. Но ущерб от противостояния для России в целом оказался намного ниже, чем для тех, кто его начал.

Администрация Трампа, по оценке Зайнуллина, ведет правильную политику — дистанцируется от украинского конфликта, позиционирует себя не участником, а посредником и миротворцем. Трамп для него — антикризисный менеджер, который закрывает убыточный проект демократов. А вот европейский истеблишмент, говорит экономист, поставил карьеры и деньги — не только свои, но и сограждан — на проигрыш России, как на зеро. И сегодня они, как игроманы, повышают ставки в надежде отыграться. Только вот за столом уже не те, кто был в 2022-м. Победы евроскептиков — «Альтернатива для Германии», новые власти Венгрии и Сербии, нейтральная Словакия — это не пророссийские силы, их сложно заподозрить в любви к Москве. Это политики, которые действуют в интересах своих граждан, а не Брюсселя и тех, кто поставил все на войну. Они настроены на взаимовыгодное сотрудничество, а не на конфронтацию. И это, говорит Зайнуллин, обнадеживает — потому что обнадеживает не их любовь к России, а их прагматизм. Игроман за столом рано или поздно проигрывает все. Прагматик — забирает банк.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит новый пакет санкций против 65 танкеров и криптокомпаний из России.